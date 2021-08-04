韓國現代汽車與起亞於4日表示，由於其休旅車款(SUV)相當受到美國車主喜愛而熱銷。因此，7月在美國銷售業績年增26%。
根據現代這份業績報告，7月分期間，現代汽車與起亞在美國一共賣出138,599輛汽車，高於2020年同期的110,156輛。現代汽車美國高層指出，SUV與環保電動車(EV)是這次業績大好的主要推手。
也就是說，現代的Palisade休旅，與以電池做為主要動力的Xcient電動重卡，還有起亞旗下的大型豪華Telluride與其它運動休旅車款，7月在美國市場都相當搶手。
起亞表示，光是7月分美國就賣出超過74%的庫存量，但2020年同期只售出34%，證明當地消費者很喜歡自己的產品。至於2021年前7個月的總銷售量，就從2020年同期的646,090輛，一路飆升43%至924,245輛。
至於現代集團內另個豪車品牌Genesis，美國銷售業績如何，公司並未同時公布。
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