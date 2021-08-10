台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)7月自結合併營收約為7.64億元，創下15個月以來新高，較去年同期增加21.08%，公司目前接單金額逾10億元，突破七年來新高，預計下半年業績前景可期。

榮剛營收已連續3個月增長，7月合併營收7.64億元，較6月再成長4.88%，並創15個月以來新高。由於民生工業與基礎建設需求持續暢旺，再加上能源、石化、航太訂單逐漸恢復，接單量額攀升，7月接單金額已超過10億元，突破近7年歷史紀錄。由於接單組合優化，接單平均售價也突破新高，在價量齊揚的情形下，預期第三、四季營收及獲利將有更亮眼表現。

榮剛累計1-7月自結合併營收45.44億元，較去年同期減少6.61%，第三季起營收動能加速，可望帶動全年營收比去年成長。

榮剛表示，中國大陸繼取消部分鋼鐵產品出口退稅後，傳最快9月底將啟動加徵鋼品出口稅10~25%，加上先前俄羅斯與越南相繼限制鋼品出口，預料將大幅影響全球鋼品供應，引發新一波洗牌效應，有利公司出口競爭力。航太產業客戶已陸續去化庫存，開始積極備料，目前與航太生醫相關的VAR產能已回復到40~50%，樂觀看待後續航太產業前景。此外，公司最近也與日本特鋼大廠展開商業洽談，有機會今年起開始合作，為明年的50噸煉鋼爐運轉預做準備。