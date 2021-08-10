中鋼（2002）整體7月出貨量比6月回溫，加上第三季開季盤的產品漲價4.1%，7月合併營收突破5月的高點397.18億元，再創新高，達418.83億元，年增69.64%，也比6月增長7.88%。中鋼1~7月合併營收同步攀高，達2551.52億元，比去年同期大增45.62%。

受到天雨和馬來西亞疫情等因素影響，中鋼與中龍鋼鐵7月份出貨量約為111.8萬公噸，雖低於規畫目標114.6萬公噸，但比6月低點108.4萬公噸略增溫，加上中鴻鋼鐵出貨回升，中鋼7月合併營收首度突破400億元，達418.83億元新高。

中鋼7、8月單月盤價中止漲勢，均開出平盤，但第三季開季盤的產品持續漲價4.1%，以及需求續旺，有利帶動第三季業績持續比第二季成長並挑戰再創新高。

第二季持續受惠鋼鐵市場復甦，產品量價齊揚，中鋼第二季合併營收1154.48億元，歸屬於母公司業主淨利157.13億元、季增約74%，基本每股盈餘1.02元，創單季新高。上半年基本每股盈餘達1.6元。

中鋼第二季營收1154.48億元，年增約58.9%，毛利率21.34%，單季營業淨利207.57億元，稅後純益157.13億元，較上季成長約74%；今年上半年稅後純益247.4億元，EPS達1.6元。

中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%；上半年毛利率19.04%；上半年營業利益332.47億元；上半年稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。