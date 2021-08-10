連鎖飲品85ºC母公司美食-KY（2723）公布7月合併營收達16.6億元，較去年同期持平。分析美食-KY最新的營收數據以及門市表現，發現85ºC大陸門市的日均營業額保持穩定，美國門市的來客數更逆勢較前月份增加，台灣市場的買氣也從谷底回升，帶動合併營收較6月小幅成長4％，和去年相比則持平。

全球景氣復甦因變種病毒而平添變數，但疫苗接種率持續上升，各國政府、消費者及餐飲業者憑藉過去一年多來的經驗，相信能兼顧民生消費與防疫需求，度過挑戰。美食-KY不只疫情期間財務及獲利能力相對穩定，更預期公司疫情後將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，搶攻市場，擴大佔有率，強化營收動能。

以美食-KY主力的美國市場為例，受到Delta變種病毒傳播的影響，全國各州的確診人數攀升，洛杉磯、舊金山等地政府也陸續恢復室內配戴口罩的政策，但85ºC門市日均來客數較6月不減反增，帶動日均營業額較6月成長；若對比2019年同期，日均營業額更接近雙位數成長。法人認為，儘管Delta變種病毒的影響不可輕忽，下半年85ºC美國銷售成長的力道仍可望延續，貢獻合併營收成長量能。

大陸市場也受到本土確診增加及擴散的影響，抑制了餐飲行業的消費；但當地85ºC門市的日均營業額與前月份相較，並無明顯落差，逆勢持穩，優於多數同業，可見基本面持續穩健，就85ºC的產品組合來說，夏天屬於相對淡季；疫情於此時升溫，直接衝擊到門市客流及冷飲業績，但對於蛋糕銷售的影響則相對有限。

台灣7月的消費動能大致上已較6月回溫，85ºC也不例外，門市的營業額較前一個月上升，較去年同期的衰退幅度也明顯收斂。疫情期間除了防疫優先，美食-KY仍不忘從消費者的需求出發，陸續推出線上寄杯、線上蛋糕券等創新服務，以及巧虎、天竺鼠車車的聯名行銷，大受消費者歡迎，除了在疫情期間搶下市佔率，疫情後更可望發揮本土咖啡及蛋糕領導品牌的優勢，率先恢復成長。