由於印度大多數的邦都已鬆綁社交禁令，不再嚴格封城，因此，經濟相關活動已慢慢增加。同時，也讓印度7月燃料需求量，增至從4月份以來最高。

根據印度官方統計，7月燃料總消耗量為1683萬噸，月增2.9%，更比2020年同期大增7.9%。為抵禦來勢洶洶第2波的新冠疫情，印度有很多邦都採取嚴厲的封城方式。因此，在商業運作大部分都停擺下，5月的燃料消費量已降至2020年8月以來最低。所幸藉著6月與7月期間抗疫規定漸漸鬆綁，來自需求方面的復甦才漸漸起來。

產業分析師認為，未來1個月的民間消費應該還不會大幅翻揚，不過第4季可望增速，由此一來，就可能回到疫前水準。日後，萬一印度汽油與柴油價格調漲，復甦力道也將受限。

同時，消費會受到物價上漲的影響，但經濟成長將會稀釋物價上揚的負面消息。因此，消費也可重回2019年疫情前水準。

占印度精煉油市場約4成左右的柴油，7月消耗量年增11.5%至614萬噸，但卻季減1%。另方面，汽油銷售量年增約16.4%至263萬噸，也比6月成長9.2%。至於烹煮食物的液化石油氣，小增4.6%至237萬噸。而俗稱輕油的石腦油，營收減約5.3%至121萬噸。修橋舖路之用的瀝青，7月營業額增4.1%，另外，燃料油或稱重油方面，則減少5.1%。