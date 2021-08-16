印度打擊新冠病毒已見成效，傳出疫情趨緩好消息。在上周，9日至15日期間，新確診者數量減少6.7%近26萬。同時，也是自3月中旬以來，單周染疫數最少的一周。

印度雖然單周感染新冠病毒人數看似下降，但過去6周的每周總數，還是維持在25萬至30萬之間。印度東北部分別有新冠疫情消長情況傳出，以毗鄰中國大陸西藏的喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)來說，近來有不少人感染到病毒。

準確來說，印度上周有255819位新病患，當地5月3日到9日是本波疫情高峰期，當周確診者曾有274萬人。之後，7月5到11日就開始掉到30萬以下。7月底至8月初，染疫數大概只有最多時候的7.5%。

同時，因新冠病毒致死的人數也大幅減少，上周僅3334位，周減5.8%。

15日，有3.35萬新增新冠病患，是過去6天以來數量最少的一天。同時，當天也有421位印度民眾不幸疫歿。