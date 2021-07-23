台新金控23日舉行股東常會，通過配發股利1元，即現金股利約0.55元及股票股利約0.45元，並且完成第八屆7席董事改選，該公司台新金控董事長吳東亮表示，順利合併保德信人壽（將更名台新人壽）後，將力創新局、綜效指日可待。

吳東亮指出，2020年全球經濟受到疫情影響，銀行業也因不利因素衝擊，但台新金全年稅後淨利仍有145億元，稅後每股盈餘（EPS）1.17元，因此基於與所有股東共享成果，配發現金及股票股利1元。2021年完成併購保德信人壽，使金控版圖的銀行、保險、證券三大引擎已完備，未來發揮強勁綜效可期。

但對於16年來投資彰銀的過程，吳東亮有感而發地說，當初以365億元投資彰銀特別股，這些年來除因此造成鉅額投資長期套牢，並且嚴重拖累到自身的各方業務發展，使得金控版圖的拓展機會也受創。直到今年6月30日完成併購保德信人壽的交割程序後，終於使金控版圖趨於完備，成為擁有銀行、保險、證券三大核心業務的金控。

吳東亮強調，保德信人壽的規模雖不大，但卻是國內壽險業界唯一連續十年獲得主管機關肯定的模範壽險公司，未來將更名為台新人壽，對所有原保戶的權益，將有更完整保障，同時還可獲得台新金控全力位的多元金融商品服務。以原有優質的壽險經營團隊，加上台新銀行強有力的保險通路經驗，整合運用金控集透過整合集團資源，「金控綜效發揮，指日可待」。

在此同時，台新金也開始處分彰銀持股，吳東亮說明，這次經綜合考量併購保德信人壽與拓展金融版圖佈局，向主管機關金管會承諾，將在6年內釋出全數彰銀持股，取得保德信投資案獲準，期開創金控的新局。

另有關台新金控亞洲布局，吳東亮認為，雖然疫情影響使跨境移動受到限制，但銀行海外布局仍積極進行，其中泰國曼谷辦事處今年6月開幕，加上原有的香港、新加坡、東京、布里斯本四家海外分行，及越南胡志明市、緬甸仰光、大陸上海代表人辦事處，合計已有八個海外據點，布局愈來愈完整，全面衝刺海外獲利貢獻。

台新金控第八屆董事改選，一般董事由吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩、王自展當選，獨立董事由林義夫、張敏玉、管國霖當選。