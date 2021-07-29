汽車零組件龍頭廠東陽今日股東常會，通過盈餘分配案決議配發現金股利0.8元 ，東陽總裁吳永祥表示，疫情導致的最壞情況已經過去，第四季將有旺季效應，看好今年應該會不錯，將全力以赴爭取訂單。

東陽去年合併營收173.23億元，合併稅後淨利 8.19億，EPS為1.39元，今年1~6月自結累計營收89.77 億元，成長11％，累計稅前淨利4.62億元，稅前EPS達0.81元，成長41％，逐漸恢復往日的水準。

隨著下半年起車用晶片短缺問題緩解，東陽OEM（車廠代工）零件客戶拉貨動能提升，AM外銷需求更看好將一路旺到年底，法人樂觀東陽下半年將賺贏上半年。

吳永祥表示，雖然今年疫情變化，海運缺櫃、缺艙、運費高漲等影響因素仍持續，但是優化產線、技術生根，加快新產品開發進度，同時透過網路加強與客戶的聯繫等，持續「整理整頓」的腳步不停止，第四季進入產業旺季，要加快腳步，為下半年市場需求做準備。