中央大學新世代光驅動電池模組研究中心攜手位速科技集團，聯合研發有機太陽能電池微型模組(OPV mini-module)，創下全球公認光電轉換效率紀錄的13.6％，並成為首度獲刊國際權威雜誌《Prog. Photovolt： Res. Appl.》的台灣團隊。

中央大學表示，《Prog. Photovolt： Res. Appl.》創刊28年以來，這次是首度台灣聯合團隊的研究成果獲刊登。

中央大學提到，本次創下新紀錄的OPV微型模組，由位速科技及其子公司位元奈米科技負責主要製備，校方執行構造調整，採用通過ISO／IEC 17025認證的實驗室程序，完成該微型模組的效率驗證評價，並通過歐盟聯合研究中心光伏實驗室(JRC-ESTI)協助，驗證研究團隊研發的OPV微型模組光伏參數。

中央大學新世代光驅動電池模組研究中心主任吳春桂主任指出，OPV具有可透光性、色彩可調變性、可撓曲性、良好的弱光發電效率、製程簡易、低製造成本且兼具永續節能等諸多優點，戶外或室內皆能發電，可應用於各類日常生活領域，如提供電力給物聯網的各種感應器、可攜式電子產品、綠色農場等，還可用於建築一體化光伏(BIPV)發電，以及作為可攜帶型充電裝置，其商業價值難以估算。

中央大學說明，新世代光驅動電池模組研究中心的太陽能電池效率驗證實驗室，與JRC-ESTI取得高度一致效率驗證數據，不僅能及時提供我國各級單位準確的太陽能電池光電性能評價認證結果，亦已具備與國際接軌的能力與地位，可望未來成為國際太陽能電池效率驗證領域權威第三方實驗室。