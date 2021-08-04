永續投資成為金融市場焦點，綠色債券也可望帶來溢酬效果，有助追求收益品質。凱基投信表示，這一年半多來經歷疫情的金融市場與投資人，更期望找尋投資永續債券的優勢。根據彭博資訊統計，新冠病毒爆發後，新興市場綠債於疫情期間相對抗跌；疫後復甦階段，新興市場綠債勝出跡象也更明顯，顯示新興市場綠債的投資價值面。

凱基投信看準綠債投資學，再度與歐洲前3大資產管理公司一Insight Investment合作推出「凱基新興市場ESG永續主題債券基金」，透過海外顧問擅長於固定收益的投資策略，提供「永續趨勢起、新興更有利」的債券型基金。

通常企業財務表現良好，反映企業營運展望及償債能力較佳，可作為評估違約風險之指標，這也是近年多數企業納入ESG分析的原因。凱基新興市場ESG永續主題債券基金擬定經理人劉書銘表示，根據多年觀察ESG對企業財務表現的正向關係中，新興市場達70.8％最高，比起北美、歐洲與亞洲成熟國家等地區的表現更搶眼，突顯應用ESG的新興市場企業呈現財務良好的相對優勢。

劉書銘表示，現階段受到疫苗接種率較高且疫情控制較佳影響，成熟市場經濟表現較穩，但隨著全球經濟邁向復甦，新興市場的經濟敏感度較高、彈幅機會相對強，預期第四季新興市場疫苗接種普及率提升，疫情變因逐漸掌控下，新興市場經濟成長有望後來居上，也有機會挹注新興市場永續債的表現空間。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金擬定經理人劉書銘表示，隨著市場風格轉變，近期有些資產評價面也跟著調節，如美國投資等級債利差82個基本點，而近十年歷史最低約81個基本點較無收斂幅度，反觀目前新興企業債利差約246個基本點，相較近十年歷史最低的199個基本點來說仍有收斂空間，新興企業債評價面相對具吸引力，長期投資價值浮現。