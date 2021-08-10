滙豐台灣與Gogoro簽署綠色貸款，相關貸款將用於支持Gogoro貿易暨營運資金需求，並爲台灣向零碳交通的轉型提供資金，並祭出購車分期優惠，這是國內金融界，首創企金搭配消金的一條龍綠色服務模式，能夠發揮雙引擎的最大綜效。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示，綠色發展離不開綠色金融的支持，近年來各國致力發展以永續價值為主軸的經濟活動，因此綠色金融的重要性與日俱增，而「綠色貸款」是綠色金融的其一產物。

蕭仲程指出，該筆貸款亦是滙豐集團承諾在2030年前提供至少7500億美元永續融資的一部分，需要經過滙豐亞太永續貸款委員會嚴謹的信用審核和融資管理程序。

Gogoro財務長Bruce Aitken強調，Gogoro很高興與滙豐台灣成為金融夥伴，這筆綠色貸款代表滙豐台灣認可Gogoro的永續發展目標，以協助該公司在業務項目中繼續爲消費者和社會帶來更長遠的價值。

相較於永續發展表現連結貸款，綠色貸款著重於「專款專用」，意即專門為新增或現有的綠色項目提供融資，除了必須符合國際資本市場協會的綠色貸款原則。