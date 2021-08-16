陳姓婦人向林繼蘇提告求償，指控林與前跆拳道國手徐詩彥聯手，謊稱投資水產貨櫃進口、外幣買賣等生意，獲利甚豐，騙走她6810萬元，林稱財產都被扣押沒錢還，台灣高等法院判決林須返還6810萬元。可上訴。

林與徐詩彥從2014年起利用開設補習班結識學生家長，及從事水產小額團購的機會，3年內吸金逾19億元，刑事部分，歷審將她重刑12年半，高院更一審考量她坦承非法吸金、犯後態度已有正向改變，將她改判刑9年半、非返還的犯罪所得3億多元沒收。

被害的陳姓女子向已遭判刑9年定讞的林繼蘇求償，林辯稱被他人利用，只為投資人匯款帳戶之人頭，未拿到投資人交付的錢，開立抬頭空白支票借徐詩彥使用，不知支票由何人持有兌現，並無非法吸金之事，也為被害人。

林說，全家因本案而受害，其之不動產都被扣押，目前已無能力處理這些債務等語，高院認定，陳女的6810萬元依林與徐詩彥指示匯款至其指定之銀行帳戶，這些帳戶林等人所有，款項也是其取得，判決須返還6810萬元。