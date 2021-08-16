國際廢鋼價格漸走穩，但鐵礦砂價格持續下滑，鋼廠因淡季加上市場買盤略觀望，豐興(2015)本周廢鋼轉跌200元，鋼筋續跌300元，為連續第二周開低盤，型鋼產品基價則仍為平盤。

回顧上周，隨著先前先降廢鋼收購價每噸300元，上周鋼筋跟跌300元。本周原料面及成品價格均調降，以提振買氣。

本周隨著國際原料價格盤整以及買氣平平，豐興原料收購價開低，本周廢鋼收購價降每公噸200元；鋼筋調降300元，價格呈現下修。本周型鋼基價則仍持平。豐興廢鋼降200元，最新廢鋼收購價降為每公噸1萬1400元；鋼筋降300元，成為每公噸2萬2600元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。

主要原料之國際廢鋼原料行情經修正後逐步回穩，日本2H廢鋼本周無報價，上周則是跌17美元至每公噸460美元；美國貨櫃廢鋼報價持平為438美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸170.85美元續跌至160.75美元。