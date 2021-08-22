行政院將推出五倍券並衝刺數位領取比例，公股銀行將配合綁定台灣Pay祭出數位加碼，初步規劃回饋額度可能為新台幣800元，整體預算規模盼優於去年，但具體內容尚未定案，預計8月底前再次開會研議。

目前規劃五倍券數位綁定將採3種方式，包括信用卡、電子票證及行動支付。公股銀行規劃要比照去年，統一由綁定台灣Pay方式來提供數位加碼優惠，例如使用台灣Pay綁定公股銀行信用卡消費，便符合優惠資格。

為此，財政部10日曾召集公股銀行開會初步交換意見，今年規劃比照類似去年，將祭出消費回饋、抽獎活動，並搭配與店家洽談消費優惠為誘因；不過，為提升使用誘因，希望能比去年更簡化、容易理解及使用。

舉例來說，將不再區分早鳥回饋、消費回饋等優惠，規劃改為消費達一定門檻就直接回饋固定金額。至於回饋額度，各公股有不同想法，可能先朝最高800元為基準做調整，並限制一定名額；若名額超過，則換成較低金額回饋禮，如回饋300元等，考量有預算限制，整體回饋名額應會做總數控管。

財政部官員則表示，公股銀行五倍券加碼方案尚未定案，須等行政院進一步定調推出時程及是否結合經濟部相關振興方案，確定後才能更具體研議。據了解，可能8月底前會再次召集公股開會討論，希望此次整體預算規模將優於去年，以助攻提高數位使用率。

另名公股高層認為，在疫情催化下，民眾的數位習慣轉變很快速，今年紓困貸款逾9成來自線上申請，加上比起去年，台灣Pay合作的店家數量及使用人數已上升不少，預估今年整體五倍券數位綁定比例有望再提升。（編輯：趙蔚蘭）1100821