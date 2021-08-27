中央近期推出五倍券振興，新北市長侯友宜昨宣布推出新北加倍券，卻引來綠營議員質疑是譁眾取寵，平均換算每位市民僅有「62元」的加碼金，無法獲得成效。對此，新北市議員江怡臻表示，振興加碼不是隨意喊價，而是針對特定產業協助復甦振興，反觀中央農遊券等特定產業振興，也非人人有獎，卻不見綠營批評。

江怡臻指出，綠營批評加倍券非人人有獎，卻忘記普發現金是最好用、最直接的方式，中央採取非普發現金，而是特定產業振興時，民進黨就說對振興經濟很有幫助、也很公平，但當地方政府加碼時，卻又說對經濟沒幫助、不公平，根本是雙重標準。

江怡臻表示，因財政收支畫分法遲未修正，新北市的統籌分配稅款、一般性補助收入人均獲配數都是六都最少；若財政允許下，新北市也想發現金，更想發得比中央多，但資源有限，須謹慎審視預算的規畫和使用。綠營未衡量新北財務狀況，就跟著其他縣市胡亂喊價，有愧市議員身份。

江怡臻批評，民進黨議員應該要想辦法爭取更多的加碼金，現在不僅不敢批評中央，還將矛頭指向市府，明顯就是政治操作，這對新北市民來說並不是好事，市長侯友宜大可無限加碼獲取政治聲量，但他卻沒有這麼做，證明市長有責任感，只考慮市民的利益，而非個人的政治考量。