針對經濟部對外說明，五倍券數位綁定9月22日開始，對於五倍券正式發放時間，行政院發言人羅秉成今日表示，經濟部目前是初步規畫，實際五倍券綁定時間、發放領券等，會在紓困振興特別預算提出後一併說明。至於民進黨「正國會」立委質疑各部會推出的振興加碼券縮水，建議加碼擴大預算及增加領券人數，羅秉成說，加碼券各部會仍在規畫階段，各部會要衡酌相關經費來源再做決定，在經費許可以及獲得支持下可以做加碼處理。

羅秉成表示，經濟部對外宣布9月22日起辦理五倍券數位綁定，這是初步規畫，整體五倍券政策說明，國發會上次已經提出報告，包括各部會加碼方案都在規畫中，會在特別預算提出後，完整報告各部會所提方案內容。

五倍券數位綁定部分，將會在特別預算提出後一併對外說明，目前立法院開議時間未定，政院會在立院開議前把紓困振興相關特別預算送至立法院審議，目前已經在籌編預算書，若能很快完成，或許近期有機會提送院會審議。

對於執政黨立委質疑振興加碼券縮水，尤其是動滋券預算相較去年直接砍半，呼籲行政院整體評估後擴大預算，增加各項振興加碼券領券人數。

羅秉成表示，各部會振興加碼方案正在評估規畫，各部會在規畫過程會參考各方意見，並依據經費的多寡設計方案；至於是否擴大預算加碼名額，羅秉成說，在經費允許及得到支持下，可以適當做些加碼處理，這部分交由各部會自行決定。