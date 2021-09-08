疫情嚴峻，經濟及民眾生計受影響，法務部長蔡清祥為配合行政院的紓困政策，6月底邀集榮譽觀護人協進會、更生保護會、犯罪被害人保護協會，共同推動司法保護緊急紓困方案，法務部8日表示，截至8月底，「紓困採購團」總共採購幫助827位更生、馨生商家，紓困金額高達380萬4940元，並協助8140位因疫情而受到影響的更生、馨生人及其家庭。

蔡清祥8日說，目前疫情看似趨緩，但仍未完全回復正常生活，法務部跟更生保護會將持續給予更生朋友相關協助，扮演支持後盾。後續五倍券振興階段，更保、犯保也已在規劃配合推動相關優惠措施，期能擴大協助保護個案，振興生計。

法務部表示，司法保護緊急紓困方案是藉由媒合供需，從供給面「紓困採購團」及需求面「抗疫關懷箱」幫助司法保護個案，讓榮觀、更保、犯保三大系統資源共享，建構司法保護對象的自給自足供需圈。

截至今年8月底，「紓困採購團」總共採購幫助了827位更生、馨生商家，紓困金額高達新臺幣380萬4940元，採購到的更生、馨生產品也再組裝成「抗疫關懷箱」，送到8140位因疫情而受到影響的個案及其家庭，讓司法保護個案感受到政府與社會的溫暖。

法務部表示，更生人在復歸社會過程中其實相當不容易，會面臨許多困難和挑戰，能夠堅持下來的更是相當難能可貴。但這樣得來不易的成果，卻可能因疫情衝擊而被破壞殆盡，必須即時伸出援手，提供協助，幫忙其渡過此次疫情難關，所以法務部提出司法保護緊急紓困方案，讓紓困跟關懷同時進行。