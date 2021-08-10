造紙大廠正隆(1904)今（10）日董事會通過人事異動案，任職超過48年的總經理蔡東和將卸任，轉任執行董事、營運暨發展策略顧問，總經理一職則由現任執行副總經理張清標接任，以利集團人才培育與傳承，上述人事調整將於9月1日起生效。

正隆表示，蔡東和歷任工程師、廠長、執行副總，自1986年接任總經理至今，以認真專注態度帶領團隊積極拓展營運版圖、推動低碳環保，成功打入國際品牌綠色供應鏈，成為亞洲綠能循環紙業標竿，讓正隆創下多項第一。

蔡東和亦曾擔任中華製漿造紙技術協會理事長、台灣區造紙工業同業公會理事長，為台灣紙業界貢獻服務。正隆指出，為因應集團發展及組織傳承，蔡東和決議交棒總經理職務，卸任後將擔任執行董事、營運暨發展策略顧問，協助集團策略規畫與人才培育。

新任總經理張清標於正隆服務已逾40年，歷任正隆廠長、造紙事業部主管、天隆造紙廠總經理、中華製漿造紙技術協會理事長，亦為現任台灣區造紙工業同業公會監事會召集人，擔任正隆副總經理已長達16年。

正隆指出，張清標除專精紙業技術、循環經濟，亦擅長經營領導和營運判斷，具備豐沛的產業知識及國際觀，為總經理一職最佳接任人選。未來將帶領正隆持續推動低碳智紙轉型大業，邁向亞洲低碳綠能新紙業的企業永續目標。