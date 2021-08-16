國立陽明交通大學附設醫院是宜蘭縣指定傳染病防治應變醫院，從今年5月初新冠肺炎疫情嚴峻迄今，共收治100名確診個案，收治縣內9成以上確診個案，院方今天（16日）表示，8月13日全數病患已治癒並順利解除隔離出院，還繳出零死亡率的成績單。

陽明交大醫院重症醫學部主任張時杰指出，個案中不乏本身就有慢性疾病的患者，有26人因病情嚴重接受專案進口藥物治療，有5人因病情危急轉入了加護病房搶救，其中有名63歲男性病患還併發肺栓塞病危，所幸及時正確診斷並給予抗凝血藥物治療，經過24天的住院治療最終也順利平安出院。

張時杰提及，有一人是從萬華來宜蘭檢疫所隔離，期間病情急速惡化，經由檢疫所直入加護病房才搶救成功，也有3人次接受過有「救命神器」之稱的高流量氧氣鼻導管（HFNC）治療，並無任何死亡案例，是醫院同仁展現團隊力量贏得的成果。

院長楊純豪表示，從2003年SARS疫情之後，陽明交大醫院就成為宜蘭縣唯一的傳染病應變醫院，面對這波世紀之疫，同仁雖然生理心理的壓力都已近極限，不過守護染疫同胞的精神卻是展露無遺，「防堵疫情、力守蘭陽平原一直是本院的重要責任與目標，而我們也成功做到了！」

院方表示，清零、零死亡是階段性的里程碑，但警戒尚未完全解除前，呼籲民眾出門前後務必戴口罩、勤洗手並遵守防疫規定，切勿因疫情趨緩而降低戒心。