新冠病毒疫情起伏，民眾自主防疫，觀光產業淪觀光慘業？台中市議員黃馨慧表示，中央下修疫情為二級警戒後，台中觀光景點室內及室外業者該如何正確因應？旅宿業者歇業、出售案頻傳，如何協助度過困境？政府要做的不是「亡羊補牢」，要求市府觀旅局正視問題、拿出具體辦法，盡速擬定疫後振興規劃政策。

中市府觀光旅遊局長韓育琪指出，疫情期間旅宿業遭到衝擊很大，觀旅局在疫情穩定後，將全面盤點觀旅局的相關經費，提供旅宿業的必要協助行銷等，並配合台中購物節有一系列的行銷活動。

黃馨慧表示，觀光業者咬牙苦撐，旅館業者歇業、出售案頻傳、黑數更是無法統計，只期待三級警戒調降後能景氣回春，帶動一波觀光人潮。但低潮後想恢復正常營運還有很長一段路，隨著中央紓困補助結束後，中小型或微型觀光業者「勒緊褲帶」等重新開業，觀旅局是否有規劃或建議中央銜接「紓困4.0」的二次協助方案？

黃馨慧指出，現行景點設施維護也很重要，大坑1至10號登山步道，遊客人次逐年增加，109年突破300萬大關、高達330萬餘人次，旅遊品質卻是逐年下滑。包括步道認養未達標，緊急救護案件逐年增加，也未幫旅客投保公共意外責任險，旅遊安全完全沒保障。還有，登山步道公廁設施數量不足，是否在疫情期間改善或修復完成？

觀光旅遊局每年花費上百萬元維護「台中觀光旅遊網」，網頁內容景點評價混亂，不具參考價值；外語版資訊沒有同步更新；連景點連結網址也有錯誤或無效，使用的正確性與有效性都大打折扣，觀旅局每年編列業務預算上億元，錢有沒有花在刀口上？

黃馨慧強調，以國內疫苗接種情況、民眾打完二劑疫苗涵蓋率僅2％，在觀光產業解封與不解封考量，應該有明確政策，不要讓業者無所適從。盡速擬定疫後振興規劃，將相關預算送進議會審查後實施，才能真正振興觀光經濟。