市議員陳文政要求警局取締騎樓攤商，應與停機車同標準，切莫影響攤商的生計。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情衝擊，除大型餐飲業受創嚴重，許多騎樓攤商生意也大受影響。近期台中市卻發生部分商圈騎樓攤商，遭人連續檢舉佔用騎樓，讓商家苦不堪言。市議員陳文政今天為民請命說，騎樓停機車只要保留通道就不罰，但擺攤做生意有留通道卻仍遭取締，執法標準不明。今年高雄已有騎樓罰單經行政訴訟後改判免罰的判例，呼籲市府應明定相關規範，兼顧行人權益與銅板經濟。

台中市議會今日進行警消環衛業務質詢，市議員陳文政要求市府對於騎樓執法要有明確標準。

陳文政指出，近日接獲部分騎樓攤商陳情，遭人連續檢舉，生意已經難做了，警察又時常上門取締，對他們的生計可說是雪上加霜。這些攤商所撐起的銅板經濟，不但提供民眾物美價廉的美食選擇，同時也是政府在宣傳觀光時的地方特色；騎樓擺攤現象不可能憑空消失，更何況一個攤販，背後就是一個家庭，希望市政府要重視騎樓執法標準問題。

陳文政說，2017高雄發生婦人佔用騎樓遭開罰1200元的案例，但後來經過行政訴訟，法院認定未達妨礙交通的程度，判決免罰。目前台中市的騎樓管理是「三輸」的局面，包含「民眾通行受阻」「攤販不堪其擾」以及「基層員警疲於應付檢舉」。

陳文政呼籲市府應該會同相關局處，對騎樓的管理與取締做出明確的規範，要留多少通行範圍才合法，甚至讓攤商依法申請登記，直接納管造冊，在合法的範圍內做生意，這都是市政府可以考慮的辦法。不要讓再模糊的執法標準，虛耗社會成本與行政人力。