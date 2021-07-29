網路家庭（8044）29日召開股東會，因疫情影響，今年股東會雖是以實體形式舉行，但分隔三間會議室並以視訊連線方式開會。網家股東會中通過109年營業報告書與財務報表、通過配發1.31元現金股利，同時也通過擬以私募或公開發行方式辦理現金增資案。董事長詹宏志表示，網家有計畫要增資，規模為2100萬股，希望透過此一方式，以打造下一個世代的競爭力。

網家股東中通過109年營業報告書與財務報表、通過配發1.31元現金股利。詹宏志表示，下一個世代的競爭是生態系與生態系之間的競爭，網家從新創走到今日，現在正在打造下一個世代的競爭力，包括增強倉儲物流力量、數據庫力量，也期望網家集團的跨國架構更強。因此接下來希望透過私募方式，在規模2100萬股額度內，找到合適的策略投資人。詹宏志說，過去一年來已有多家公司表達意願，一有可以對外公開的訊息，將跟投資人說明。

回顧去年以及展望今年營運，詹宏志表示，受到疫情影響，2020年到今年歷經很多不同的經驗，碰到如供應鏈不穩定，該到的貨到不了，消費者在特殊的情況下，消費型態也與過去截然不同，網家在原來的倉儲、服務系統上也度過一段艱困的時間。但詹宏志也表示，當社會很艱困時，網路、電商確實是核心的支持系統，而在過去一年當中各種行業有強烈的數位轉型需求，不少企業界的夥伴與網家聯繫，期望可以協助做數位轉型，這些都是過去比較少見到的。他表示，過程網家不斷條整，希望可以打造在工作上更有彈性、反應更快的組織。希望透過這個過程，跟各種不同的公司多結盟，聯合起來，創造更好的生態圈。