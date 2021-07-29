彩晶(6116)今天股東會通過每股配發0.5元現金股息，並完成董事改選，展望今年，彩晶表示，公司將持續強化中小尺寸產品之競爭優勢，配合市場變化動態調整產能結構，持續提升經營績效。

彩晶今天舉行股東會，受惠遠距工作、宅經濟需求及車載市場回溫，彩晶109年合併營收為195.53億元，稅後盈餘為38.4億元，年成長3.85倍，每股盈餘為1.25元，今天股東會完成第9屆董事選舉，此屆新加入董事為新光人壽副總經理吳欣盈，新加入獨董為過去曾任資誠聯合會計師事務所副所長洪慶山，彩晶表示，兩位董事於企業界皆有豐富且傑出之表現，未來公司將借重董事之專業能力持續精進公司經營。

再者，董事會亦依往年慣例於今天股東會提請得以私募或公發擇一或搭配辦理現金增資普通股一案，公司過去並未辦理現增，此為因應公司營運成長及策略發展所需之可能資金需求，並使資金募集管道具多元性及彈性。

彩晶於7月7日董事會通過核准資本資出預算案約新台幣170億元，為新增TFT-LCD 30K產能之相關設備，並預計於7月開始陸續投資。公司持續看好中小尺寸面板之各項應用及面板長期穩定需求，同時公司亦具備良好穩健之財務體質，透過持續穩定之現金流及良好的獲利能力，本次新增資本資出將優先以公司自有資金因應。

彩晶第1季稅後盈餘為30.36億元，每股盈餘為1元，累計上半年合併營收為159.54億元，年成長125.54%；彩晶表示，面對全球新冠疫情爆發，未來仍將持續提升產品技術開發並規畫發展Mini/Micro LED，並以即時管理能力動態調整模組生產線，優化產品組合，提升公司5.3代廠在中小尺寸產品之競爭優勢，提升經營實績。