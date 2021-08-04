全球時尚窗簾領導品牌億豐(8464)2021年第2季逆風狂吹，除了原物料、運費狂飆外，再加上匯兌損失，歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣12.2億元，僅微成長1.5%，EPS 4.18元，僅比去年同期微增新台幣0.06元。上半年合併營收為新台幣142.1億元，年成長33.3%，採美金計算的合併營收年增42%，EPS 8.56元，比去年同期6.91元增加。

展望2021下半年，億豐表示，全球運力短缺，正使公司面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長及運費高漲多重挑戰。新開設的美國德州輕組裝線，已於第2季開始挹注，稍減衝擊。

億豐積極擴大墨西哥客製化窗簾產能，多方利用短鏈，因應全球運力短缺。至於平價的固定尺寸窗簾，雖柬埔寨疫情，暫不影響營運，億豐仍密切關注，當地疫情是否惡化，所可能帶來的招工、產能不足風險。億豐也表示，客製化、固定尺寸窗簾的售價，會在下半年進行調整，以部分紓解成本上升的不利壓力。

億豐指出，第2季受惠客製化窗簾順利地去化在手訂單及提高售價，客製化窗簾占營收比重拉高。不過，儘管產品組合優化，仍難抵主要原物料大幅上升帶來的負面衝擊，單季毛利率從去年同期的57.9%，滑落至53.9%。另外，高昂的運輸費用讓單季營業利益僅成長6.8%，而美元走弱，更造成約新台幣2億元的匯兌損失(去年同期匯損，僅新台幣0.7億)，壓縮2021年第2季的歸屬母公司業主稅後淨利至新台幣12.2億元，微成長1.5%，EPS 4.18元。