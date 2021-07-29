桃園市大園區一善心人士為一圓父母生前遺願，且感於桃園市消防局救災勤務日益繁重，車輛需求隨之提高，29日上午特捐贈消防勤務車2輛予桃園市消防局第三大隊及大園分隊使用。

隨著消防救災勤務日益繁重，車輛需求逐步提高，桃園大園一善心人士康先生29日特別捐贈消防勤務車2輛予桃園市消防局第三大隊及大園分隊使用，除感謝消防同仁救災辛勞外，更一圓父母康金柱先生、康吳有女士生前的遺願，對此消防局表示，2勤務車必能為救災安全增添1份保障。

桃園市政府消防局第三救災救護大隊殷明坤大隊長指出，消防勤務車可供災時載運幕僚人員及相關後勤裝備器材馳赴現場協助救災工作，面對無法短時間撲滅的火勢亦能載運物資予消防人員，補充足夠的體力，強調勤務車重要性不輸一般救災車輛。

此外，消防局表示，日前彰化喬友大樓發生大火，造成4死20傷的悲劇，其中包含訓練有素的消防人員，如何提升救災安全以成消防重要課題，並指出，消防幕僚人員在火場安全中佔據非常重要的角色，工作內容包含監控現場、蒐集火場資訊、估算附近水源情形及負責指揮官與火場內人員資訊傳遞，強調若幕僚人員有足夠的車輛，能第一時間到達現場，必定能提升整體安全性。