國道一號南向349.9公里岡山路段4日下午發生一件連環車禍，圖為車尾受損的轎車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號南向349.9公里岡山路段4日下午1時40分發生一件3部小車與2部半聯結車的車禍，由於天雨路滑，40歲賴姓男子駕駛營小貨車煞車不及，造成與另4部車接連發生車禍。這場車禍造成1名大人與2名孩童受傷送醫，無生命危險。

國道五隊調查，當時賴男駕駛營小貨車（A車）行駛於內側車道，疑天雨路滑、煞車不及，追撞前方47歲葉姓男子駕駛的自小客車（B車），造成B車失控打滑推撞中線車道之66歲吳男駕駛的營半聯結車（C車）。

A車追撞B車後又撞及內側護欄，隨即持續往前追撞內側車道由47歲林男駕駛的自小客車（E車），並造成A車側翻於內側車道及E車碰撞內側護欄。另B車再度撞擊外側車道之42歲李男駕駛的營半聯結車（G車）。

國道警察到場對5名駕駛人酒測，酒測值均為零。警消將3人送義大醫院治療，無生命危險。

另外，國道3號4日下午1時40分許在南向374公里發生1部車輛打滑失控自撞事故，39歲男駕駛的脖子輕微扭傷，送往義大醫院治療，無生命危險。國道警察初步研判，屬於操作不當而自撞。