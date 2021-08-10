林鐵及文資處趁疫情停駛期間加快整治工程，圖為獨立山邊坡整治工程。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山小火車是民眾到阿里山遊玩必搭乘的交通工具，因應疫情降溫，林鐵10日復駛，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處自5月18日停駛至復駛期間加強養護，讓林鐵安全度過上周豪雨，今天小火車順利開了，停駛近3個月終於復駛遊客跟工作人員都相當興奮。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，林鐵自5月18日停駛以來，加速鐵路養護進度，進行枕木替換、邊坡治理，包括獨立山、水社寮、梨園寮及第一分道等4件、8處的邊坡與排水改善工程，另還有竹崎、奮起湖及阿里山區域共9個路段的枕木、鋼軌、道碴汰換作業。

周恆凱說，過去林鐵可能因豪雨土石被沖刷、邊坡崩塌等影響林鐵通行，因疫情停駛期間載客列車未開行，僅工程車及訓練車開行，相關養護工作進度約提前30％。

阿里山國家森林遊樂區內的祝山線觀日列車今天凌晨4點半出發，載運28名旅客自阿里山車站到對高岳看日出，昨天天氣轉晴，遊客順利看到日出，有遊客說，原先7月要上山因疫情延期，這次能搭到小火車且順利看到日出非常幸運，工作人員也很開心小火車復駛。

林鐵本線（嘉義至十字路）阿里山號對號列車昨天上午9點出發，行駛嘉義至奮起湖區間，限乘108人、不售站票，且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖等5站，其餘無派駐人員車站均不停靠，昨天共有26人搭乘，另，每周六、日開行的不對號座「中興號」列車、嘉義-北門區間「檜來嘉驛」檜木列車，及隔周三開行的主題列車仍暫時停駛。