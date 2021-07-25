今天台灣時間7月25日是東京奧運賽事第二天，許多中華隊好手也繼續參與競賽，而今天中華隊參加的項目也非常多，如射擊、羽球、桌球、體操、射箭、網球、划船、跆拳道、輕艇、舉重等，其中羽球周天成、桌球莊智淵都輕鬆通過首輪。

不過比賽有輸有贏，在舉重部份這次也有幾位好手參加，昨天女子好手方莞靈在49公斤比賽打頭陣，她於決賽A組以抓舉80公斤、挺舉101公斤，最後以總和181公斤名列第4，與獎牌擦身而過，非常可惜，但仍有300萬獎金入袋。

今天上午則是由高展宏出戰男子61公斤量級比賽，大家也都期待他有好表現，可惜他因為傷勢影響表現，最後成績墊底淘汰出局，但他的拚戰精神仍值得大家鼓掌，這次高展宏報名成績292公斤排A組與9人競賽，競爭非常激烈。

他第一次進行抓舉125公斤，輕鬆完成，第二次試舉挑戰全國紀錄128公斤，但亮起三個紅燈失敗，他對此感到相當懊惱，並大聲怒吼發洩，第三次試舉他直接挑戰更重的130公斤，但還是沒成功，最後在抓舉部份於全部選手中墊底。

接著進行挺舉，他首次試舉147公斤手肘彎曲被判失敗，第二次試舉在上搏時直接放槓，感覺有受到腿部抽筋影響，所以表現失常，而或許是因為抽筋的關係，他也放棄最後的第三次試舉，宣告本屆奧運提前結束，相當可惜，希望他的傷勢能早日復原，畢竟健康還是最重要的！