鄭姓婦人持有毒品卻意圖逃避，經女所長怒吼掉下毒品遭逮。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區鄭姓婦人24日凌晨1時許獨自騎車外出買菜，巡邏警方在北安路攔查，見婦人神情緊張言詞閃爍，安中派出所所長曾婉甄高吼「你丟什麼東西」，婦人驚嚇從包包掉出1包毒品，遭逮後坦承吸毒，改稱「自己正接受勒戒中」。

婦人半夜騎車外出買菜，形跡可疑遭到女派出長喝斥，驚嚇掉出毒品遭逮。

47歲鄭女凌晨1時許獨自騎車經過安南區北安路，警方攔查時，她聲稱買菜正要回家，雖然機車前籃子放置蔬菜，但她言詞閃爍，仍令警方起疑，要求盤查。

「沒有啦!我真的沒有啦!」鄭婦越是辯解，神情越是緊張，在拿出包包時迅速轉身，被眼尖的曾姓女所長大吼喝斥「你丟什麼東西」，她聞言嚇得掉出1小包安非他命毒品，掉在機車腳踏板上，辯稱「這東西不是我的啦」。

警方以現行犯將她上銬逮捕，鄭女落網坦承持有毒品，改稱正在接受勒戒中，家裡還有丈夫、小孩，才不希望被發現自己還在吸毒。

曾婉甄剛從巡官升任警務員，是安南區唯一女性外勤所長，私下溫柔待人和氣，還曾收養流浪狗當派出所警犬，克盡公務職場本分，被同事稱為「虎威」所長。

曾婉甄表示，當時明知婦人持有毒品，她卻不願配合意圖規避，依照發生情況，感覺需表明警方的強勢態度，才會提高聲量震攝對方，順利完成查緝。

影片：https：／／youtu.be／cHeMXbO9Ru4