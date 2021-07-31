鮪魚在《國光幫幫忙》擔任助理主持開始備受矚目，也因此被冠上「國光女神」的稱號，然而節目的形象尺度較大、較為開放，旁人容易因此而產生刻板印象，「因為我是《國光》的助理主持，去上其他節目的時候，別人都會覺得我一定可以穿得比較辣，或是很會展現自己比較嫵媚的一面，但其實不是」，鮪魚表示，這樣的既定印象，讓當初小小年紀的她，十分困擾。

向來都比較敢言的鮪魚，回過頭反省過去，她坦言自己也曾因為講話直接，得罪許多人或造成觀感不佳，「以前真的很白目，講話前也不會先思考，現在比較會衡量什麼該講什麼不該講」。提及自我成長，鮪魚表示，演藝圈的確是一個可以讓人快速長大的地方，現在的自己也因為有演藝圈的磨練，更加成熟穩重。

從二○一三年主持旅遊節目《愛玩客》至今，談及心路歷程，鮪魚表示，在剛加入的前兩年，是以邊工作邊玩的心態在做節目，直到當時的搭檔「五熊」離開後，才使得她有了心境上的轉變。

「那個時候我才發現，我之所以能夠工作得這麼開心，是因為另外兩個搭檔小鐘哥和五熊幫我承擔了很多責任」，自此之後，鮪魚開始積極學習如何擔起節目重擔。提及旅遊節目的辛苦之處，鮪魚心有戚戚焉，「旅遊節目看似都在玩，但其實為了節目好看，我們都要提前花很多時間做功課、背資訊，甚至要主動與當地人打交道，多瞭解當地的民俗風情」。

不怕被定型 主持甜心挑戰自我不設限

不同於演藝圈的其他女藝人，鮪魚總是不避諱在鏡頭前扮醜、搞笑。對於許多人將她定型為搞笑諧星，她認為，如果觀眾能在煩悶的生活中，因為看到活潑搞笑的她而能有所紓壓，自己並不介意放下包袱扮醜，「我也不擔心自己被定型，很多國外的藝人發展很多元，既可以上綜藝，又能演戲、主持，所以我認為最重要的是不要侷限自己，不要因為他人的三言兩語，決定你只能朝某一個方向發展」。

她也不諱言表示，未來想持續挑戰各種不同類型的演藝事業，「任何類型的演藝工作我都願意去嘗試，我不想給自己設限，有的時候畫地自限反而會錯失掉很多機會」，她感性的自我勉勵，「在嘗試任何事情的時候，會不會得到別人認可是另外一回事，但至少要努力過，努力到讓自己問心無愧」。

入手儲蓄規劃 揮別月光

由於出道得早，鮪魚等同於在演藝圈長大，從金錢觀念、做人處事到工作能力，無一不是在演藝圈經歷成長與磨練。談及理財觀，鮪魚不好意思地提到過去自己也曾花錢如流水，「演藝圈這行，錢來得快去得快，之前當模特兒時期，薪水都是現領現花，直到有一天我連五千塊的卡費都繳不出的時候，才痛定思痛，決定要好好儲蓄」。而付不出的五千，也成為鮪魚理財投資的轉捩點。

鮪魚分享自己一開始的儲蓄方式，是以最陽春的手法來進行，即是開一個定存帳戶，每個月的薪水透過自動扣款的方式，扣除當中的三分之一或四分之一，存入此定存帳戶中。另外三分之一做保險規劃，剩下的三分之一則是當作預備金，以因應生活不時之需。鮪魚表示，儲蓄的那三分之一她後來也開始投資股票跟基金，透過獲利才能讓她買房的夢想提早實現，後來在媽媽的規劃下也購買了美元保單，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，接觸理財投資不久的鮪魚，已經學會風險分散的重要性。

果然在疫情來襲後，讓鮪魚深感當時自己有被五千元醍醐灌頂，開始理財，才能降低疫情期間「收入減少」的衝擊。

俗話說「自由，從找到限制開始」，無論是在演藝圈長大的鮪魚，抑或是學生、職場投資新手，先以最陽春的儲蓄方式限制自己的支出，循序漸進地開始理財投資，積少成多累積財富。懂得持之以恆地做好儲蓄規劃，才能揮別花錢壞習慣，為自己創造更穩定的生活，也才有足夠的籌碼，自由的選擇或規劃自己的人生。

【寶山理財建議】

定存、儲蓄雖然被稱為傻瓜理財法，但卻是理財的開始，看似簡單卻是不易。當有規律地把「花費」轉成投資，一步步進入理財的殿堂，就會看到成效。

鮪魚年紀不到30歲，可以採取更積極的理財方式，保費支出分配比率可以降低到年所得的五分之一即可。將多出的錢投入到報酬率較高的金融商品，例如股票或是股票型基金。以ETF來看，今年殖利率4%以上的比比皆是，有些更達到6%，很適合沒有時間看盤、無法時常做交易的鮪魚。而穩定配息對於剛買房須繳房貸的鮪魚來說，是風險低又有助減輕壓力的最好方式。

本文作者:鄭妤安

(本文摘自《理財周刊1092期》)