杭州房市將加碼調控的傳聞在發酵100多天後終於落地。8月5日上午，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一步加強房地產市場調控的通知》，規定落戶杭州市未滿5年的戶籍家庭，在購房之日前2年起已在杭州市限購範圍內連續繳納城鎮社保滿24個月，才可在杭州市限購範圍內限購1套住房。

據第一財經報導，該《通知》也規定非杭州市戶籍家庭，在購房之日前4年起，已在杭州市限購範圍內連續繳納城鎮社保或個人所得稅滿48個月，方可在杭州市限購範圍內限購1套住房。

針對此前過熱的新房搖號，該《通知》也規定，新建商品住房專案公證搖號公開銷售時，購房意向登記家庭數與公開銷售房源數的比例大於或等於10：1的，無房家庭、普通家庭分別按社保繳納月數從多到少排序，高層次人才家庭先按B、C、D、E人才類別從高到低排序、同一類別人才再按社保繳納月數從多到少排序，以一定比例入圍公證搖號。

若購房者提供虛假資訊資料、隱瞞真實情況或惡意干擾公證搖號銷售的，3年內停止其新建商品住房的購房意向登記和合同網簽備案。

目前幾個大陸熱點城市的房市調控不斷相互借鑒，顯然杭州此次加碼調控參考上海。今年2月上海新一輪房市調控「滬十條」中首推積分制，綜合購房人的家庭、戶籍、擁有住房狀況後，再依據在滬繳納社保年限選取進入公證搖號選房的人員名單。