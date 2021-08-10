7月畢業季熱潮的租金上揚開始出現趨緩走勢。近日諸葛找房數據研究中心發佈《7月全國大中城市租金均價報告》，從40座城市數據顯示，雖然7月上漲城市數量減少16城，但觀察全國大中城市租金掛牌均價為每月、每平方公尺35.93元（人民幣，下同），單月上漲0.84％，較6月收窄1.26個百分點，但從年增率來看上漲2.55％，漲幅再度擴大。

諸葛找房數據研究中心指出，整體來看，上漲城市數量較6月減少，但佔據主要份額，旺季效應逐漸淡化，導致租金漲幅收窄。此外，從單月上漲城市來看，7月租金上漲的TOP 5城市為常州、廣州、杭州、上海、武漢，分別上漲2.51％、2.48％、2.46％、2.31％、2.24％。一線城市以及部分熱點二線城市、省會城市表現優異，租賃市場活躍度領先。

從年增率來看，7月租金上漲的TOP 5城市為成都、廈門、常州、鹽城、無錫，分別上漲14.9％、13.77％、10.34％、8.79％、8.12％。