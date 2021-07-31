奈及利亞在本屆東京奧運田徑場奪牌希望、100公尺女飛人奧卡芭蕾昨天在跑完預賽之後，晚上就被世界田徑總會宣告由於被驗出違規使用興奮劑，今日遭到禁賽處分。

世界田徑誠信單位（AIU）是由世界田徑總會創建的獨立機構，負責管理這項運動的所有誠信問題，昨晚宣布了這一決定。根據AIU的說法，奧卡芭蕾的人類生長激素檢測呈陽性反應。

生長激素是2021年世界反禁藥組織((WADA)禁用清單中的非特定物質，根據世界田徑反禁藥規則對此類物質進行不利分析後，必須針對澳卡芭蕾進行懲處。AIU 表示。

AIU在7月19日的賽外檢驗中從奧卡芭蕾身上採集了樣本。分析結果於昨晚出爐，立即通知奧卡芭蕾遭到禁賽。奧卡芭蕾原本預定今晚要參加女子100公尺準決賽，如今希望破滅。

現年32歲的奧卡芭蕾曾在2008年北京奧運拿下跳遠銀牌，2013年世錦賽獲得跳遠銀牌和200公尺銅牌。這是她第4次參加奧運，除了100公尺項目外，她原本要參加200公尺和400公尺接力賽。