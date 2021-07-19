中鴻(2014)今(19)日開出8月份內銷及8月～10月份外銷盤價，其中，內銷熱軋、冷軋、鍍鋅平盤。外銷依產品及地區別調漲0~60美元，實際報價視當地市場行情而定。中鴻第三季鋼價仍是持穩走堅，預計業績也可望比第二季穩定成長。

雖中鋼7月全面開平盤，但中鴻7月盤價仍是平高盤，其中，內銷價格部分，熱軋和冷軋主力產品價格均維持平盤，僅鍍鋅產品每公噸小漲600元；外銷價格部分，則依不同產品和地區每公噸最高調漲40美元，期能接近國際市場行情。

隨著中鋼8月盤價為連續第二個月為平盤，中鴻8月也跟進全面平盤。

第二季鋼價逐月調升，中鴻6月單月營收達48.34億元、年增62.43%，月增約18.3%，創14年來單月新高，累計上半年營收242.28億元、年增34.98%。中鴻表示，6月營收成長主要是當月熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品，每公噸調漲2500～2800元，且單月出貨量達到18.1萬公噸的高目標量。

受惠於中國取消出口補貼帶動亞洲報價上揚，及熱、冷軋鋼品連番調漲，中鴻第二季營收表現持續比第一季增長，獲利預料同步上升。

中鴻6月營收創下14年來單月新高，第二季營收走揚，主要受惠於國際鋼材報價上漲，第二季各鋼品平均調漲約每公噸5600元，漲幅達24%，單月出貨量達到18.1萬公噸。

中鴻第二季營收攀高至133.97億元，比第一季再增長約23.7%。

展望第三季，因低價鋼胚原料庫存逐步用完，使得第三季成本較上季增加，但受益於第三季外銷盤價續漲，第三季營收可望續升，獲利亦可望比第二季穩增。

中鴻第一季營收108.3億元，毛利率勁揚至17.99%，營業淨利17.35億元，淨利17億元，每股淨利1.18元。