印度受到COVID-19第二波疫情重創後，市場調查機構Canalys表示，第二季印度智慧型手機出貨量季減12.6％、為3240萬支，比原先當地市場預期恐會腰斬好得多，而去年同期印度手機市場疫情封城造成的超低基期，則讓今年第二季出貨量得以年增87.2％，其中小米仍以950萬支出貨量成為榜首，三星、vivo、OPPO都季減兩成上下，realme逆勢季增近14％。

印度4、5月間第二波疫情由北方省份開始擴散至南方省份，雖然未曾實施全國性封城，可是北方與南方重要大城市輪番封城、零售通路關店抗疫，嚴重影響手機買氣，在疫情最糟糕期間，印度當地估計第二季手機出貨量恐怕會腰斬，不過隨著6月上旬北方省份疫情受控，手機買氣率先由北方省份發動，加上通路降價促銷，6月上半月已經恢復第二波疫情前銷售量的6～8成。

在北方省份帶動的買氣爆發下，Canalys表示，印度第二季智慧型手機出貨量為3240萬支，僅比第一季減少12.6％，遠優於原先預期，由於去年第二季印度為了控制疫情而實施全國性封城，連電商物流都無法運送，導致去年第二季印度手機出貨量僅有1730萬支，也讓今年第二季即使同樣有疫情影響手機出貨，第二季年增率仍高達87.2％。

Canalys預期，隨著疫苗快速開打增強消費者信心、新機輪番上市，印度手機需求下半年可望反彈，可是銷量、幅度恐怕都不會出現如去年第三季般的高點，零組件價格高漲又缺貨、運費居高不下，都讓印度手機供應可能不順，售價也可能調漲。

而在主要品牌方面，可以看出線上通路經營有成的品牌，受疫情干擾的幅度相對小，小米受惠於線上通路與低價的紅米Note 10系列熱賣，第二季出貨量仍以950萬支居冠，僅比上一季減少9.5％、低於市場衰退幅度，三星雖以550萬支保住亞軍，可是比季減幅度高達21.4％，與季軍vivo的差距僅有10萬支，高度仰賴實體通路的vivo、OPPO，vivo出貨量季減幅度亦達19.4％，OPPO則季減幅度為19.1％，排名跌落至第五名，僅有realme善用線上通路有成而逆勢成長，第二季出貨量490萬支、季增14％，排名上升至第四。