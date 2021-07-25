中華隊體操男團再次進軍奧運，可惜團隊成績排名第10無緣晉級決賽。總教練林育信24日深夜在臉書拋出震撼彈發文，對未能幫助大家進第二輪決賽感到很抱歉，回國後將辭去總教練。林育信感謝每一位團員的付出，也希望大家能為鞍馬王子李智凱8月1日即將進行的決賽加油。

中華隊昨天再次以團隊參加奧運男子體操項目，距離上次以團隊參賽時隔56年。中華體操男團昨天在6個項目總和246.263分，在12個國家排名第10，無緣男團決賽。

儘管男團無緣晉級決賽，但個人表現有突出表現。李智凱個人鞍馬賽拿下第一，成功取得鞍馬決賽的門票。男子個人全能項目中，李智凱84.332分排名第17名，唐嘉鴻排名22名分數為82.932分，兩人都晉級全能決賽。

以下為林育信臉書全文：

總教練有話對我們團隊說，你們今天真的很棒，有喜有悲傷有快樂，壓力很大，你們也在奧運會男團團體取得最佳團體第10名，很大突破很感動，感謝這段時間的辛苦，配合教練們的訓練，沒幫助大家進二輪決賽，回國之後會辭去總教練職務，真的對你們感到抱歉，但重要的是期望大家回國後，訓練要互相尊重，包容、友善態度才能更進一步讓臺灣體操前進一大步，團結最重要～臺灣體操加油！我們也為智凱8/1決賽加油打氣吧！謝謝大家。