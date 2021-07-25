唐慧琳議員走了，對於她，每個人有各自的不捨，但她用自己最後的生命，想告訴台灣的事，我們能夠記在心裡嗎？

去年11月，她抱病參加「反萊豬」秋鬥大遊行，當時已經非常瘦弱，但是她還是要站出來說：「民進黨急著餵每個人吃萊豬，怎麼心腸那麼惡毒，難道你們都沒有子孫嗎？」

她認為癌症是對個人的折磨，但「民進黨把自己演化成台灣的癌症」，這才是台灣的大事。

在國民黨內，唐慧琳溫和而堅定，遇到大是大非，總是勇往直前，義無反顧。2016年她挺洪秀柱，2020年她挺韓國瑜，被她挺是幸福的，那是毫無保留的付出。

在藍營裡面，要找一位比唐慧琳還能夠罵到民進黨回不了嘴的，真的不多，但如今，我們永遠的失去了這一位俠女。

癌症很難找出起因，反過來說，每一個都有可能是原因。唐慧琳因為自己生病，對於台灣的食安更為重視，真的想請問蔡英文、陳吉仲，你們就那麼有把握，萊豬沒有致癌的可能性，證據呢？

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