今天是東京奧運開幕第八天，許多賽事都紛紛來到尾聲，這次奧運也出現了一些有趣的事，例如有選手到日本才發現沒報名比賽、跳水好手得0分被網友做成梗圖、大陸羽球好手興奮慶祝大罵粗話等等，都讓人啼笑皆非，而今天稍早又出現一件令人傻眼的事。
這次東京奧運選手村的紙板床格外引人注目，許多選手和外界民眾都曾懷疑這床能否睡人，因為空間非常狹窄，紙板能承受的壓力恐怕也不夠，之前就傳出大陸女子舉重好手怕壓壞床而睡在地上的消息，因為她有120多公斤。
不過奧運開幕後中華隊好手都開箱說床不錯睡，也無安全問題，但還是有人好奇心作祟，最近就傳出以色列選手拿紙板床來開玩笑的消息，有一位以色列棒球隊外野手華格納(Ben Wanger)上傳了影片，他和隊友從1人開始在床上試跳，一直遞增到10人，最後把床跳垮了。
這樣幼稚且破壞公物的行為馬上就引來外界撻伐，大家都認為這樣非常不尊重日本主辦方，而以色列奧委會對這段影片持有疑慮，宣稱會「非常嚴肅」看待此事，以色列棒協也表示此事的嚴重性，看來這些選手的行為真的丟臉到家了，竟鬧到需要國家來承擔責任！
事後華格納發了一段道歉影片，內文說道：「很多人可能已看過我和隊友拍的影片，我想向任何覺得被冒犯的人道歉，我們沒有不尊重的意思，只是想炫耀一下選手村的床是多麼堅固！」不過這段道歉文恐怕無法說服太多人，因為影片中他們很明顯就是在惡作劇，不該拿公物來冒險。
最後他繼續說：「我們有另一張床可用，而這些床在奧運後將被回收，影片中的那張已被回收。我們很喜歡睡這張床，也覺得很棒、具永續性，能沿用到將來比賽５中。再次向被冒犯到的人道歉，日本在選手村的接待做得出色，感謝他們熱情款待，我和隊友們在這經歷了很愉快的時光。」
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