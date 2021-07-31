今天是東京奧運開幕第八天，許多賽事都紛紛來到尾聲，這次奧運也出現了一些有趣的事，例如有選手到日本才發現沒報名比賽、跳水好手得0分被網友做成梗圖、大陸羽球好手興奮慶祝大罵粗話等等，都讓人啼笑皆非，而今天稍早又出現一件令人傻眼的事。

這次東京奧運選手村的紙板床格外引人注目，許多選手和外界民眾都曾懷疑這床能否睡人，因為空間非常狹窄，紙板能承受的壓力恐怕也不夠，之前就傳出大陸女子舉重好手怕壓壞床而睡在地上的消息，因為她有120多公斤。

"נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון": סרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020 בן ווגנר מראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי כשהם קופצים על אחת המיטות בחדר עד שהיא נשברת@lianwildau pic.twitter.com/ATfDU70lww — כאן חדשות (@kann_news) July 27 2021

不過奧運開幕後中華隊好手都開箱說床不錯睡，也無安全問題，但還是有人好奇心作祟，最近就傳出以色列選手拿紙板床來開玩笑的消息，有一位以色列棒球隊外野手華格納(Ben Wanger)上傳了影片，他和隊友從1人開始在床上試跳，一直遞增到10人，最後把床跳垮了。

這樣幼稚且破壞公物的行為馬上就引來外界撻伐，大家都認為這樣非常不尊重日本主辦方，而以色列奧委會對這段影片持有疑慮，宣稱會「非常嚴肅」看待此事，以色列棒協也表示此事的嚴重性，看來這些選手的行為真的丟臉到家了，竟鬧到需要國家來承擔責任！

ועכשיו מגיעה ההתנצלות של בן ווגנר השחקן שהעלה את הסרטון שעורר סערה. נקווה שגם ההתנצלות והחרטה יזכו לתהודה רחבה. https://t.co/MkuwMZQM1X pic.twitter.com/B4O3pPwT3S — Lian Wildau (@lianwildau) July 29 2021

事後華格納發了一段道歉影片，內文說道：「很多人可能已看過我和隊友拍的影片，我想向任何覺得被冒犯的人道歉，我們沒有不尊重的意思，只是想炫耀一下選手村的床是多麼堅固！」不過這段道歉文恐怕無法說服太多人，因為影片中他們很明顯就是在惡作劇，不該拿公物來冒險。

最後他繼續說：「我們有另一張床可用，而這些床在奧運後將被回收，影片中的那張已被回收。我們很喜歡睡這張床，也覺得很棒、具永續性，能沿用到將來比賽５中。再次向被冒犯到的人道歉，日本在選手村的接待做得出色，感謝他們熱情款待，我和隊友們在這經歷了很愉快的時光。」