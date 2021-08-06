3度叩關奧運，羽球天后戴資穎終於為自己打下奧運獎牌，達成行前的終極目標，一路拚戰到金牌戰的她，雖然「銀」恨不甘心，但認為盡力了也就沒什麼好遺憾，回想整個過程，她印象最深刻的，就是8強賽的逆轉勝。

戴資穎表示，從2012倫敦奧運，自己連續參加了3屆奧運，而第3次奧運因為新冠肺癌，和第2次隔了5年，也改變過去頻繁出國參賽的忙碌生活，讓她有了點喘息空間，在27歲這年，出發奧運前她就希望自己可以不要受傷，健康的出賽，更希望自己可以突破以往的成績。

小戴最後不只突破之前兩次奧運止於16強的名次，更一路晉級到金牌戰，「印象深刻的是…8強那天，輸了第1局之後…第2局到了中後段11分之後還是處於落後的狀態，想著難道我的第3次奧運就要這麼結束了嗎？怎麼可以！！所以我用盡全力的希望自己可以把分數追回來，而我做到了。」

小戴繼續說：「但我也在心裡想著…如果我努力到這裡還是輸了，我也盡力了。最後最後我拿到了銀牌，雖然很不甘心，但我盡了全力。」

在戴資穎為國奮戰期間，許多球迷跟著她心情七上八下，她感謝所有最強大的後盾，「謝謝你們用各種方式支持著我。」