【愛傳媒葉毓蘭專欄】東京奧運閉幕後，許多感人的故事仍然進行著，仍然被傳頌著。

這幾天東奧跳水金牌大陸14歲全紅嬋，她幾乎完美的表現在網路、媒體上熱播，但是，更令人矚目的是，全小妹在受訪時，談到因為家貧，沒有去過遊樂場，得獎的心願是希望能賺錢為母親治病。

霎時間她在廣東的老家擠進人山人海，有來攀親帶故、有來蹭熱量、也有企業贈房送金。8月11日的聯合報黑白集【貧父也知不蹭金牌女】：面對天上掉下來的大禮，全爸分文不收，照常打理果園，只說「我不能消費女兒的榮譽」。

好個令人尊敬的全爸爸！

當然一舉成名天下知之後，開始有人來蹭熱度，這不只發生在對岸，也發生在台灣。箇中翹楚，當屬蔡英文總統最厲害了！

蔡英文總統在東奧期間勤奮發文，讚揚選手們的精彩表現，其發文數量之高儼然體育台的粉專一樣，選手回國後，為他們買早點、送美食，甚至還可以客製化到幫戴資穎買了高雄田記豆漿，這樣的貼心，好生令人感動！

但在這段期間中南部的水患、疫情影響民不聊生等卻隻字不提，這讓許多等不到總統關愛眼神的疫情受災戶、3+11破口的罹難者家屬、不倫不類的疫苗孤兒們，萬分感嘆；但是，上有好者，下必甚焉；就像黑白集中的感慨：【奧運是全球最大體育商業活動，歐美體育產業化，企業支持選手與賽事，選手代言回饋，永續經營相得益彰⋯⋯相比之下，台灣企業相對保守，政客熱情如火卻不務正業，帶著網紅側翼蹭奧運拚流量，玩轉愛國情緒，戰機收割金牌當政績，下次賽前再喊改革。】

這次在奧運女子舉重49公斤級勇奪第四名的「舉重精靈」方莞靈，出身阿里山鄒族，現居台南柳營，與母親兩人在簡陋的租屋處相依為命，台南市長黃偉哲除了效法蔡英文總統送了當地小吃禮盒給正在防疫隔離的方莞靈之外，更請勞工局與「做工行善團」到母女二人的租屋處會勘，幫她們翻修簡陋的租屋處，據新聞報導，是幫她們的租屋新增衛浴設備以及改善房屋格局等等。

雖然偉哲市長的暖心立意良善，且照顧選手的出發點也值得肯定，但做法也太令人無語了，莞靈她們住的地方不過就是個「租屋處」，所以幫她們裝修豈不就是圖利了房東嗎？

我肯定黃市長的用心，但，市長可以以市長的高度給予他們更多實際的幫助，例如協助入住社會住宅、甚至是安排改善選手們日後的訓練環境等等。

21歲的方莞靈是單親家庭，又是都市原民，有很多地方很辛苦，這次的國手團們也有許多原民同胞，他們的成長過程其實都跟莞靈非常相似，政府還有很多可以加強協助的部份，但他們真正的需求，似乎沒有什麼人關心？

體育與藝文不應像是選舉一樣，只在有比賽、活動時才出來關心，這些選手或工作者們，「台上一分鐘」的精采表現，是台下十年、二十年、三十年的投入，除了方莞靈之外，台灣還有許許多多像她一樣，在體育領域默默耕耘、努力的人，他們可能訓練環境不理想、經濟條件欠佳，這些人並不是沒有才華、更不是沒有天份，而是得不到資源、得不到相對應的支持，希望蔡英文總統為首的長官們，能夠將這兩週的激情延續下去，真正用心地去關心體育產業與栽培這些潛在的未來台灣之光們。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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