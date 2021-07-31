「金牌冠軍、台灣加油！」黃金羽球男雙組合王齊麟、李洋氣勢如虹，2人以直落二的卓越成績，擊退中國雙塔劉雨辰、李俊慧在東京奧運中為中華隊奪得金牌，再次刷新台灣羽球界男雙紀錄，「麟爸」王偉建、「洋爸」李峻淯眼神透著驕傲，直呼這是最好的父親節禮物。

世界排名第3的「麟洋配」先是擊退世界第1的印尼組合吉德翁、蘇卡穆約，昨日再大敗世界第2、坐擁3座世錦賽冠軍的阿赫桑、塞帝亞萬，今日在金牌戰中，開局雖被對手壓制住，但2人一路緊咬後取得首勝，第二局更是趁勝追擊，一路拉開比分，只花38分鐘就取得勝利。

看著兒子力抗強敵，「麟洋配」家屬起初眉頭深鎖，但隨著2人取得首勝，家人們也舉起加油棒猛力狂揮，屢屢激動地站起來鼓掌，「洋爸」還不斷轉頭向大家比讚，「麟爸」則老神在在說著「穩了穩了」，奪牌時更現場開起啤酒慶祝，紅著眼錄下兒子們戴上金牌那刻。

「這是最好的父親節禮物！」王偉建難掩驕傲神情，大讚小孩能有這表現，永遠是父母的驕傲，尤其他打球打了一輩子，雖然2人前面有些失分，但沒人不會失誤，只要能撐下來就沒有任何問題，他也向大眾呼籲，愛台灣不要掛在嘴上，要好好培養下一代，讓他們為台灣發聲，讓世界看見台灣。

李峻淯則笑說，他看比賽從未那麼激動過，因為這次是成功踏上奧運殿堂，又為台灣打到金牌戰，是為國家爭取榮譽的時刻，他昨天也特地去拜拜，並拍下過程給李洋看，要兒子好好加油。這次成功奪牌，也對家鄉金門來說有重大意義，連縣長楊鎮浯都特地打給他為精彩賽事讚稱。