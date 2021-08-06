小路（左起）、陳美鳳、阿甘。（民視提供）

陳妍安（中）。（民視提供）

葉家妤（中）。（民視提供）

父親節將至，《娛樂超skr》節目訪問《黃金歲月》演員群對爸爸的印象，陳美鳳表示爸爸是個嚴父，從小對她很嚴格，尤其她穿國中制服，走路裙襬還不能擺動，坐姿跟站姿也相當要求，就連吃飯也不能翹腳等的規矩，讓主持人小路跟阿甘說，鳳爸爸觀念很好，從小就知道女神養成計畫，不過陳美鳳自曝只要穿上媽媽的戲服，腳就會自動打開，讓自己接地氣一些。

Gino大讚自己的爸爸為人敦厚，他小時候因說謊被爸爸打，當時爸爸拿錢請他買東西，結果他把找的錢偷偷存起來，他笑說以前真的很天真，以為爸爸不知道，沒想到就遭到處罰。

葉家妤笑說自己粗線條，所以爸爸從小跟她說以後就當軍人，也要嫁給軍人才不會吃虧，沒想到最後卻是當演員。她透露他們家很有藝術天分都是來自爸爸，爸爸可以拿原子筆就能畫出山水畫的人，相當厲害。

傅子純透露爸爸跟他的關係就像哥們，尤其他拍戲空檔回家，爸爸會陪他聊天小酌到天亮，就像跟自己的好朋友一樣。陳仙梅則說自己的爸爸是外星人，就算到現在還是沒辦法理解爸爸的想法，像之前費心找了網路上知名的甜點，結果爸爸吃了一口就說這不流行，讓她相當受傷。