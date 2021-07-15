台北市環南市場爆發41人群聚感染風波，今日再度針對2樓熱區加強篩檢，北市副市長黃珊珊表示，截至中午共篩出1人陽性，但屬舊案，新結果傍晚會出爐，也說目前中央健保資料串接順利，這幾天會讓疫苗通行證試營運，有信心20日準時上線。

環南市場繼月初41人確診後，8日二度進行大規模篩檢，仍有3名陽性患者，北市府考量3人分別為2樓漁產、瘦肉區攤商與自治會員工，因此將市場2樓列為熱區，並協同台北榮總醫護團隊進駐，截至中午12時30分已篩檢1675人。

黃珊珊下午指出，她中午抵達環南市場時，內部回報有1名陽性，但屬於舊案，新的結果傍晚會出來，市場自治會也向她提出訴求，希望消費者用PCR陰性證明進出，但除非有特殊狀況，否則很難對顧客做限制。

此外，在攤商疫苗通行證部分，黃說，中央健保資料今早已在市場進行完整測試，測試結果這幾天會試營運，20日一定可以準時上線。