柯文哲下令加強公廁清消頻率。（北市府提供）

台北市今日新增9例本土個案，為全台最多，台北市長柯文哲表示，因確診者在被隔離之前，至少都會傳染1人，傳染鏈沒有打掉才會這樣。針對公廁恐成為傳染途徑，柯也下令加密清消頻率至2小時1次，並呼籲民眾蓋上馬桶蓋後再沖水，避免病毒汙染空間。

柯文哲下午15時30分召開防疫因應記者會，對於北市疫情變化，他認為確診數已成功壓到10個以下，但再下降著實困難，昨日7家醫院共計篩檢848人、0人是陽性個案，可見黑數在社區的量與密度很低，且均勻分散在各行政區，要清不太容易，也說萬華已不再是熱區。

分析9名個案背景，柯表示，9人分散於北市6行政區，其中4例是在居家隔離期間發病、2例為家戶感染、2例感染源不明。雖然北市不明感染源數壓到1、2個，這在公衛上很頭痛，因為不知道誰感染他，也呼籲民眾染疫後要立刻通知單位主管，疫調、封鎖等程序就能馬上做。

「每個確診者在被隔離之前，他已經傳染一個人，那疫情永遠不會結束。」柯感嘆，在個案被隔離之前，傳染人數要少於一個，才有機會降低確診數，傳染鏈才有機會斷掉，因此目前最重要是比速度，但現在確診者被封鎖之前，至少都會傳染1人，所以永遠都是9個左右。

由於日前台北車站地下街傳出群聚感染，有醫師認為公廁極可能成為傳染途徑，柯則說，市府有針對汙水道做過36次的檢測，其中有3次出現病毒的RNA，表示濾泡性病毒會在糞便中存活，且一般沖馬桶時，會有看不到的噴霧噴上來。

柯建議，這段時間使用廁所時，必須蓋上馬桶蓋再沖水，減少含有病毒的氣溶膠顆粒汙染空間，若為蹲式馬桶、無馬桶蓋，結論是上公廁口罩要戴好與勤洗手。為減少感染可能性，北市公廁未來清消頻率將加密為2小時1次，尤其是每天的第一班，要在人流聚集前先完成清消。