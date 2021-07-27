中央宣布27日全國疫情警戒降為二級，但雙北市仍禁止餐廳內用，台北市長柯文哲日前拋出最快8月9日可開放戶外餐廳內用，對此，新北市長侯友宜則強調是否開放餐飲內用，還是要看這周觀察期的數據來考量，民眾進入餐廳挑選剛出爐的貝果。（張鎧乙攝）

中央宣布27日全國疫情警戒降為二級，但雙北市仍禁止餐廳內用，台北市長柯文哲日前拋出最快8月9日可開放戶外餐廳內用，對此，新北市長侯友宜則強調是否開放餐飲內用，還是要看這周觀察期的數據來考量，民眾經過關閉已久的大稻埕貨櫃市集。（張鎧乙攝）

二級警戒首日，雙北餐飲仍持續禁止內用，北市議員應曉薇要求，北市應儘速建構疫苗通行證，讓施打2劑疫苗的民眾可在餐廳內用。對此，台北市長柯文哲表示，施疫苗護照勢在必行，否則無法管理，未來台北採用一卡一通一付。

議員應曉薇指出，台北市應儘速以「台北通系統」建構完成「疫苗Pass」，允許完成兩劑疫苗接種的市民於疫苗保護力生效後，擁有更大範圍生活型態，包含可進入室內餐廳用餐。

柯文哲表示，疫苗護照勢在必行，台灣也不用自己發明，看看先進國家，像是歐盟國家就在做，但這是合理風險，打完兩劑疫苗僅少數會感染，也降低死亡、重症與傳染的機率，將來在北市建構一卡一通一付，並且在環南市場試驗成功。

柯文哲指出，北市把健保資料下載後，每個人持悠遊卡，上面有卡號跟身分證字號，就可以知道疫苗是否打滿，就可以成功通過出入口，未來再結合台北通，讓兩者皆可使用，因此就歐盟現況，台灣遲早會實施疫苗護照，因若無這樣做則無法管理。