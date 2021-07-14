郭新政與盛竹如製作「誰摔死了李新」系列影片，李新的義妹林麗君及其丈夫黃明烈認為，影射他們與李新墜樓有關，提告求償，一審判郭、盛2人免賠，黃姓夫妻提上訴，二審認為，李新墜樓是否因其承受政商不當壓力所致是可受公評之事項，仍判免賠。可上訴。

前台北市議員李新2017年墜樓身亡，郭新政、盛竹如以懸疑角度拍攝「誰摔死了李新」系列影片，片中影射許多人皆與墜樓事件相關，因而遭到許多人提起民、刑事訴訟。

因影片中質疑林麗君在2017年9月28日墜樓當天，戴著口罩出現在案發現場，被媒體誤認成郭新政卻未否認，疑是假冒郭，在旁的黃明烈也不發一語，匆匆離開，影射兩人有其他動機，林、黃認為名譽受損，不僅控告刑事加重誹謗，還提民事求償共600萬元。

刑事部分台北地檢署已不起訴處分，民事部分，北院認為影片內容大多是郭新政意見表達及自我澄清，並非出於惡意，而盛竹如受邀擔任旁白，相關台詞、文稿都是郭提供，盛只是基於新聞專業執行業務，報導前也已經過查證，故判2人免賠，上訴後，高院駁回。