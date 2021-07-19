新竹1名人妻小芳（化名）去年因買了百萬名車，加入車友群組後與1名車友發生婚外情，2人經常互傳鹹濕訊息，甚至直接在外約會，小芳丈夫之後搜集2人的對話截圖憤怒提告；不過該小王質疑對話截圖從何而來，後來得知竟是他的前妻幫忙翻拍對話傳給小芳丈夫，法官則認定其證據有效，判小王須賠償25萬，可上訴。

判決書指出，小芳在去年因買了名車、加入車友群組後，竟與群組中1名男子逐漸發展出婚外情，不但經常用視訊聊天，聊天更有許多鹹濕、曖昧內容，小芳曾說「這個手機指紋感應蠻靈的，我一摸它就打開了」，小王回覆「你一摸我也開了」，她則繼續說「你還沒摸就開了」等內容，全被小芳丈夫出示截圖訊息提告。

小芳丈夫指控，小芳與小王今年西洋情人節在外約會，他質問妻子後，對方直接承認外遇，他之後苦勸對方回歸家庭，沒想到日後他仍發現對方2人仍有聯繫，進而向小王提告求償100萬；不過小王反過來質疑他為何有訊息截圖，還來才得知是小王的前妻趁機翻拍ipad訊息畫面給小芳丈夫，認為小芳丈夫刻意慫恿對方，該證據取得不具正當性。

不過小芳丈夫解釋，是小王前妻主動將翻拍照片傳給他，並未教唆；法官認為，小王並未舉證教唆犯行，且該原配為了防衛配偶權所為，並非以脅迫方式取得證物，因此訊息照片為有效證據，並依此證據判斷小王確實與小芳發生關係，已侵犯原配配偶權，判他須賠償25萬，全案可上訴。