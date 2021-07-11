一名從事網拍工作的潘姓男子，在網路上認識女幼教師後，多次邀約女方到家中遭到拒絕，在潘男死纏爛打邀請下，還祭出一哭二鬧三上吊手段，才勉強答應前往，未料潘男竟在水中加四級毒品佐沛眠，導致跟著潘進入家中，女方喝完後突然全身癱軟昏睡慘遭性侵，經女方提告後，潘男遭刑事部分，士林地方法院判處有期徒刑8年，並須賠償100萬精神撫慰金，仍可上訴。

根據判決書記載，女方在網路上認識潘男，之後在通訊軟體LINE上聊天及出門見面幾次，案發前潘男曾多次邀約女方到家中過夜，但女方因不想進展太快而多次拒絕。

但潘男卻使出情緒勒索的方式，女方勉強答應去住處聊天，當天女方喝了1 杯透明玻璃杯裝的梅酒，事後潘男又拿出一杯霧霧的開水，當下驚覺有異，要求對方換水，但潘男卻換了一個紅色杯子裝，女方不疑有他，才喝一口後，卻感覺全身無力開始意識模糊，接著就被潘男抱到床上性侵，她在當下還有喊著拒絕，但因全身無力只能任憑對方擺布。

女方事後認為自己遭遭到下藥，於是前往醫院採尿，果然在尿液及血液中均鑑驗出佐沛眠（Zolpidem）之成分，並向警方提告。

但潘男卻辯稱，女方身上並無任何傷痕，可見她並無反抗，且離開家中時，行為與意識均甚清楚，在電梯內與雙方還有談話，彼此微笑，一同牽手走到停車位，並未顯露恐懼表情，或有步伐不穩搖晃等異常情況，返家後還傳訊息給他表示到家，顯見女方在被告家中時並未因服用藥物而導致昏迷。

但法官勘驗監視器後，發現女方離開男潘男住處時在電梯內雖可獨立站立，但面無表情、身體偶有晃動，離開電梯時，亦由潘男主動握住女方右手，帶領原 告走出住處。

法官認為，雙方本為網路結識之朋友，於案發前僅見面3次，尚未發展至有性關係之階段，兩人過去也未曾有服用佐沛眠就醫紀錄，潘男藉由邀約女方至其 家中之機會，提供含有佐沛眠藥物成分之酒類及水等讓女方飲用，令女方因藥物反應而陷入無力抗拒之狀態後性侵，傷害其身體、自由、貞操人格權，顯然造成原告受有精神上之巨大痛苦，因此重判8年有期徒刑，並判賠100萬元撫慰金，仍可上訴。