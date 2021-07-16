韓森（左起）、主持人 J.Sheon、美麗本人在台上互動幽默。（三立提供）

選手Gil G展現嘻哈女力 。（三立提供）

選手7LING的超炸表現震震撼到ØZI。（三立提供）

台視、MTV《大嘻哈時代》上周迎來「一對一Battle」比賽，預計將淘汰一半的選手，讓現場的緊張感升到最高點。本周比上周比賽更加陷入膠著，LEO王製造許多選手二比二的平手局面，導致最後關鍵的一票幾乎都落在大支身上，間接挑起導師間的衝突與火爆場面。

自稱以「美貌取勝」的「知名網紅」美麗本人在網路上的人氣越來越高，經常在節目中製造笑料，展現幽默，由於他這次的對手韓森也是光頭造型，被對方嗆聲節目的「亮點」只能有一個，正好兩人都是爸爸的身分，故主持人J.Sheon把此次對戰謔稱是「爸爸的戰爭」。

此組合更是讓導師們意見分歧，大支十分讚賞美麗本人的風格，不同於韓森那種複雜的譬喻，認為他的作品可愛又真誠，特別容易打動人；ØZI則誇讚韓森的詞寫得很工整，就像是一種強迫症。

此輪比賽唯二的女選手Gil G和7LING正巧成為對戰組合，嘻哈女力的精彩對決絲毫不遜色於其他男選手，7LING的超炸表現震撼到ØZI並評論：「每個細節都有想好，我看到一個很成熟的......」此時熊仔忽然在後面搶話接了「大姊」兩個字，ØZI笑回：「你不要挖洞給我跳。」

導師剃刀蔣坦言本輪賽制原先沒有設定敗部復活的名額，但淘汰選手中肯定會有遺珠，因此評審們特別向製作單位爭取救回四名選手，而未能順利晉級的選手所發表的淘汰感言，也成為節目的勵志金句，有選手直言：「我很想贏，但我不會輸不起！」還有選手表示：「輸了不代表你的人生輸了，我們都很棒！」雖敗猶榮的感言激勵人心。