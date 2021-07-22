蘋果（Apple）有機會在9月份發表新一代iPhone，也就是外傳的iPhone 13系列。到底今年消費者最關心iPhone 13系列的哪些特點，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友對於今年預期不會出現的新特色，例如Touch ID等並不關注，更關心的焦點來是在今年新機上會帶來的規格升級，並關心價格、機身顏色等焦點！

《網路溫度計》引述《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，公布網友最關心的iPhone 13系列關鍵字。（摘自網路溫度計）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》在2021/1/20-2021/7/18分析社群平台上關於iPhone 13的網路討論關鍵字，網友最關心的就是「價格、顏色以及鏡頭（表現）」。對於今年預期仍舊保留的「瀏海」（TrueDepth相機）以及預計還不會回歸的Touch ID，則並非今年度網友關心之處。

【機身顏色】

《網路溫度計》報導指出，根據LeaksApplePro在推特上的爆料內容，這次iPhone 13系列的配色除了傳言使用蘋果專利材質的霧光黑、極光銀之外，還可能增加全新配色「珍珠粉」，以及貼近橘色的「日落金」，國外論壇上已經有不少網友瘋傳實機的渲染圖，消息尚未證實就先引起熱烈討論。

@Apple_Tomorrow 推特號分享的iPhone 13全新機身顏色。（摘自Apple_Tomorrow Twitter）

【手機價格】

報導指出，從iPhone 13系列目前也有價格相關資訊被曝光，目前外傳最便宜的iPhone 13 mini為699美元（折合新台幣約19600元）、iPhone 13為799美元（折合新台幣約22400元）、iPhone 13 Pro為999美元（折合新台幣約28000元），iPhone 13 Pro Max則是1099美元（折合新台幣約30800元）。

就此來看，價格水準與iPhone 12全系列的起跳價格相同。要留意的是，過往在台灣推出的iPhone，在台的售價使用的匯率都比較高，上述的對應價格僅是以現行匯率推出，最終價格需要以蘋果官方公佈的為主。

【手機鏡頭】

報導指出，現在智慧型手機鏡頭搭載越來越多顆，網友也相當好奇iPhone 13到底會搭載幾顆。如今從提前流出的模具圖片可以看出，iPhone 12以及iPhone 12 mini背面搭載的雙鏡頭改為對角線排列，iPhone 13 Pro系列則仍舊搭載3顆鏡頭，鏡頭相較iPhone 12 Pro更大顆，雖然占用掉更多的空間，鏡頭與模組邊緣也會更加貼齊。